BTSのカムバックに向けた熱気が、世界中で最高潮に達している。特にメンバー、Vの個人バージョンLP「VELVET RED」の勢いが凄まじい。韓国、アメリカ、日本で相次いで完売を記録し、予約販売の段階から圧倒的な人気を見せつけている。【写真】V、“ベッド写真”が流出？BTSは来る3月20日、5thフルアルバム『ARIRANG』を全世界同時リリースする。今回のアルバムではメンバー別のLP盤（もラインナップされており、今年1月の発売告知と