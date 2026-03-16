倉敷市出身／中島未莉選手2026年1月 岡山県は、2月に開催されたミラノ・コルティナオリンピックのスピードスケート・ショートトラック女子3000mリレーで、6位に入賞した中島未莉選手に、岡山県スポーツ特別顕彰を授与することを決めました。 中島選手は倉敷市出身。ミラノ・コルティナオリンピックでは女子500m、 女子1000mなど、個人・団体合わせて5つの種目に出場し、そのうち 女子3000m