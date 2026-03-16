資料コメ 四国経済産業局は3月13日、1月の四国地域の百貨店・スーパー（259店）の販売状況（速報値）をまとめました。販売額の合計は496億5000万円（前年同期比2.2％増）で、15カ月連続で前年を上回りました。品目別では、飲食料品が15カ月連続、その他の商品も11カ月連続で前年を上回りました。香川県の89店の販売額は162億5000万円（前年同期比1.4％増）でした。既存店ベースでは四国が2.6％増、