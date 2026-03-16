ブルガリの2026年春夏レザーグッズコレクションが登場。ジュエリーのアイコンをレザーグッズのアート性で再解釈したバッグやアクセサリーがラインアップされています。クラフツマンシップの卓越性とモダンなデザインが融合した“ハイクラフト”コレクションは、ブルガリらしい美しいモチーフと洗練されたフォルムが魅力。日常の装いをラグジュアリーに引き立ててくれる、特別なバッグコ