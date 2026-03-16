◇ワールドベースボールクラシック準決勝ドミニカ共和国ーアメリカ（現地時間15日、マイアミ）Netflixの解説を務める黒田博樹さん。プレゲームショーの前に、アメリカ代表に帯同しているクレイトン・カーショーさんとグラウンド上で再会を果たしました。「少し出てきたんじゃないか」とおなかをポンポンしながら、カーショウさんをからかう黒田さん。カーショーさんは黒田さんがドジャースに入団した1年目にルーキーとして“同