フジテレビの酒主義久アナ（38）が16日、自身のインスタグラムを更新。結婚を発表した。【写真】めでたい！フジ酒主義久アナが結婚発表酒主アナは「先日一般企業に勤める方と結婚いたしました。今後は皆様により充実した時間を過ごしていただけるよう仕事に邁進していく所存です」と記した。酒主アナは1987年5月2日生まれ、千葉県出身。2012年に同局に入社した。現在は、『サン！シャイン』の月曜から木曜のプレゼンター、プ