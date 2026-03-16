サッカーのスペイン1部レアル・ソシエダードに所属するMF久保建英（24）が15日、DAZNスペインで左太腿の回復ぶりに言及した。1月18日のバルセロナ戦で痛めた患部の状態に関し「かなり調子が良い。順調に回復している」と発言。マタラッツォ監督が4月5日のレバンテ戦での復帰を期待していることには「監督がそう言うのならレバンテ戦になるでしょう」と語った。Rソシエダードはマタラッツォ監督就任後は年明けから公式戦でPK