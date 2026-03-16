◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ベネズエラ 8-5 日本(現地14日、アメリカ/マイアミ)連覇を目指した侍ジャパンでしたが、準々決勝でベネズエラに敗れ、ベスト8敗退が決まりました。今大会、全5試合に4番スタメンで出場した吉田正尚選手は、「取って取られての繰り返しで、結果的に最後負けてしまったので残念。みんな最後まで諦めずに前向いて戦っていた」と試合を振り返ります。東京での一次ラウンドでは2本のホームラ