ハロー！プロジェクトから選抜された“ダンスが大好きなメンバー”が、さまざまなジャンルのダンスに挑戦しながら成長していくダンスバラエティ番組「ハロプロダンス学園 シーズン15」（CS「メ〜テレNEXT ドラマ・エンタメ・ダンス」）が、4月16日午後9時から放送開始される（全6話）。 シーズン15の前半（第1話〜第3話）では、楽曲『PERFECT HUMAN』で大ブレイクしたRADIO FISHのメンログインして続きを読むThe post 石田亜佑美が