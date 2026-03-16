お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太（48）が、16日放送の日本テレビ系『DayDay.』（月〜金前9：00）に出演。突然のサプライズに驚きを見せた。【写真】「だれ？」「イケおじ！」 山里亮太、メガネなしの近影ゆずがVTRで登場。先週紹介されたインタビューが流れ、テロップで「先週の放送時に伝え忘れたことが…」と伝えられた。岩沢厚治が「実は僕たちからもうひとつ、大事なお知らせがありまして…」と説明。北川