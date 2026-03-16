食費に光熱費、公共交通機関にいたるまで、値上げが止まらない昨今。なかでも就業人口の約7人に1人を占める非正規雇用者は、低賃金にあえぐ生活を強いられているのが現状です。節約も限界を迎え、“禁断の一手”に手を出すケースも――。46歳非正規と41歳正社員…兄弟の経済状況を二分した「景気」東京都出身のユウジさん（仮名）が大学を卒業したのは、就職氷河期が最も深刻さを極めた2000年代初頭。同世代と同様に就活は難航し、