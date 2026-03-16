人口減少が進む地域を元気づけようと、三重県紀宝町で数多くのかかしやモニュメントが飾られています。紀宝町立神内小学校のすぐ北側に、野球やテニスのユニホーム、剣道着、ラガーシャツなどをまとったかかしがずらり。地元に住む元中学校教員の樫山祐一さんが約8年前から作り始めたもので、自宅周辺には120体ほどが飾られており、通りがかった人が撮影したり、近隣の子どもたちが触ったりして楽しんでいます。かかしは農業用パイ