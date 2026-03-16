華やかな王朝絵巻が再現される三重県明和町の「斎王まつり」で、今年の斎王役を務める女性の選考会が15日、いつきのみや歴史体験館で開かれました。斎王まつりはかつて天皇に代わって伊勢神宮に仕えた皇族の女性「斎王」を偲んで毎年6月に行われるもので、斎王が慣れ親しんだ都から住まいとなる斎宮へと向かう「斎王群行」の様子が華やかに再現されます。斎王役は毎年18歳以上の未婚女性を対象に一般公募で選ばれていて、15日の選