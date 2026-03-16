Image: KenkoTokina 公式じゃないけどついに出た！ レトロブームで古いカメラの復刻や、フィルターで色褪せたエモさを出すカメラ界隈。フィルムのパトローネがそのまんまデジカメになった｢Opt! オプト OPT100 Neo Film｣や、デジカメに生まれ変わったコダックのポケットカメラ｢Kodak Fling｣など、一風変わったタイプも現代ならではのアップデートです。懐かしのカメラといえば、1986年のデビ