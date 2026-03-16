準決勝に「3番・右翼」で先発出場■ドミニカ共和国 ー 米国（日本時間16日・マイアミ）米国代表のアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）が15日（日本時間16日）、ローンデポパークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝のドミニカ共和国戦に出場。5回の打席で本塁打性の打球を放つもドミニカ共和国のフリオ・ロドリゲス外野手に好捕され、追加点を逃した。この試合、ジャッジは「3番・右翼」でスタメン