開業20周年を迎える“三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲”は、10月5日（木）から、これまでのコンセプトを承継しつつゲストの心が“はずむ・おどる”施設へとリニューアルオープンする。【写真】親子で楽しめる！新設予定の「キッズパーク」■“次の20年”へ向け3度目のリニューアル今回“次の20年”へ踏み出す第1歩として実施されるのは、共用部の大規模改修に加え、ライフスタイルを彩る計31店舗の新