今冬にオランダの名門アヤックスに加入した冨安健洋が、３月14日に開催されたエールディビジ第27節のスパルタ戦で、ついに初先発を飾った。怪我に悩まされてきた27歳のDFがスタメン入りするのは、アーセナル時代の2024年５月19日以来、なんと664日ぶり。それでも、左SBで安定したディフェンスを披露し、果敢な攻め上がりからゴールを演出するなど、好印象を残した。まだ、100パーセントの状態ではないとはいえ、2024年６月以