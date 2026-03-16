◇第6回WBCドミニカ共和国─米国（2026年3月15日米フロリダ州マイアミ）ドミニカ共和国のフリオ・ロドリゲス外野手（25）がスーパーキャッチを見せた。1─2の5回1死、米国のジャッジが放った打球は中堅へ一直線。スタンドインするかと思われたが、中堅手のロドリゲスがフェンスに身を預けてジャンプしてキャッチ。ボールをしっかりグラブに収め本塁打を“強奪”。スーパープレーに飛びはねて大喜びした。本塁打性の打球