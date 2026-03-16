アメリカのトランプ大統領が中東・ホルムズ海峡の安全な石油輸送のために日本などからの艦船派遣に期待を表明したことをめぐり、高市総理は16日「対応を検討中だ」と話しました。無所属広田一 衆院議員「今般の日米首脳会談で米国側から船舶の活動への参加検討を求められる可能性が高いと想定されますけど、その場合、どのように対応されるのでしょうか」高市総理「日本政府として必要な対応を行う方法を現在検討中です。も