タレントの稲村亜美（30）が16日までに自身のインスタグラムを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝、侍ジャパンとベネズエラの一戦を観戦したことを報告した。日本代表「侍ジャパン」（1次ラウンドC組1位）はベネズエラ（同D組2位）に打ち負け、同大会史上初めてベスト8で敗退した。稲村は自身のインスタグラムで「昨日は日本VSベネズエラを観戦！！！！」と題してつづり始めた。「まず最初にいいた