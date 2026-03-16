【カイロ＝溝田拓士】米国イスラエルと交戦するイランのアッバス・アラグチ外相は１５日放送の米ＣＢＳニュースで、「（米側に）停戦を頼んだことは決してない」と述べ、米国との停戦交渉を否定した。トランプ米大統領は１４日、米ＮＢＣニュースのインタビューで「イランは取引したがっている」と語っていた。米イランは先月下旬まで、複数回にわたってイランの核問題を協議していた。アラグチ氏は「協議していた時、米国が攻