「ごみ清掃芸人」を自称する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。 【写真を見る】【ごみ清掃芸人】 「スプリング入りのベッドマットは処理困難物に指定されているので、徐々に捨てられない自治体が増えています」 【マシンガンズ滝沢】滝沢秀一さんは、「スプリング入りのベッドマットは処理困難物に指定されているので、徐々に捨てられない自治体が増えて