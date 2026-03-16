ガソリンスタンドで給油する男性＝14日、米ニューヨーク市/Charly Triballeau/AFP/Getty Images（CNN）米国のガソリン価格が15日、全米自動車協会（AAA）の集計で1ガロンあたり平均3.70ドル（約590円）に達し、イランとの戦争が始まった2月28日以来、24％上昇した。専門家によると、たとえ戦争が今日終わったとしても、世界の石油の20％が通過するホルムズ海峡の再開までには1〜3カ月かかる可能性がある。安全な航行を待っている数