by Ian Usherクリエイティブソフトウェア大手であるAdobeが、サブスクリプションの解約を意図的に困難にし解約手数料をわかりづらくすることで消費者に損害を与えたとしてアメリカ政府が提起した訴訟を解決するため、7500万ドル(約119億5000万円)を支払って和解すると発表しました。Adobe’s Statement Regarding the Department of Justice Settlementhttps://news.adobe.com/news/2026/03/adobe-statementAdobe will pay $75 mil