タレントの野々村真・俊恵夫妻の長女でモデルの香音（２４）のオフショットに称賛の声が集まっている。１５日までにインスタグラムで「ＴＧＣ２０２６ＳＳありがとうございました可愛いうちわが沢山見えたありがとう〜」とつづり、抜群のスタイルが際立つ衣装ショットを公開。ホワイトのミニ丈ワンピース姿や、ピンクのドットのトップスにミニスカートを合わせたコーディネートなどを披露した。この投稿には「とーーっ