フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は１６日、ＷＢＣが１４日（日本時間１５日）、準々決勝２試合が行われ日本はベネズエラに最大３点のリードから逆転を許して敗退したことを報じた。連覇の夢は霧散し、主要国際大会で初めて４強入りを逃した。スタジオでは視聴者からの「侍ジャパンの皆さん、夢と感動をありがとうございました。悔しいのは、選手の皆さんだと思うので、ファンとしては、ただただあ