ご飯に具をどどんとかけて楽しむ、台湾の人気飯。今回は豚バラのうまみに加え、大根やしいたけをたっぷり入れて野菜もとれる一皿に。ワンパンで作れて洗いものが少ないのもうれしいところ。お肉も卵も野菜もとれて、家族ウケも抜群です！『豚バラ大根のルーローハン』のレシピ材料（2人分）豚バラ肉（焼き肉用）……150g 大根……1/4本（約250g） 生しいたけ……2個 ゆで卵（沸騰後8分ゆでたもの）……2個 温かいご飯……400g にん