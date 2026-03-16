塩分、カロリー、アルコールの摂り過ぎに注意！食習慣と腎臓病の関係 大切なのは「減らす・控える」意識 前のページでも少し触れましたが、塩分やカロリー（おもに脂質と糖質）、アルコールの摂り過ぎは、腎臓にとって大きな負担となります。これらが直接腎臓を傷めるのではなく、過剰摂取に起因する糖尿病や高血圧、痛風といった、いわゆる生活習慣病の発症が結果的に腎臓の負担を増すことになる