発達障害を持った子供を支えるために大事なこと 長期的な視野で支援する 『ＤＳＭ －５』の診断基準によれば、発達障害の中分類は、知的能力障害群、コミュニケーション症群／コミュニケーション障害群、自閉スペクトラム症／自閉症スペクトラム障害、注意欠如・多動症／注意欠如・多動性障害、限局性学習症／限局性学習障害、運動症群／運動障害群、他の神経発達症群／他の神経発達障害群の７つです。発達障