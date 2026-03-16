植物は何かを感じている？動物のように眼/ 耳/鼻など無い植物の環境の変化を知る術 たとえば眼がなくても光を感じることができる 植物はどこかに一度根を下ろすと、移動できませんから、刻々と変わる環境の変化に対応していかなければ生きていけません。植物は動物のような神経組織も脳も持っていませんから、動物のように眼、耳、鼻などはありません。ではどのように環境の変化をとらえているのでしょう。 植物を観察すれば気