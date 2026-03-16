中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京3月16日】中国商務部の報道官は16日、米国が中国を含む60カ国・地域を対象に通商法301条に基づく新たな調査を始めたことに対し、国際的な経済・貿易秩序を著しく乱すと表明した。米国は12日、強制労働で生産された製品の輸入禁止措置が講じられていないとして、調査開始を発表していた。