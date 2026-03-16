１６日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、一気に１０年の月日が経過し、八雲となったヘブン（トミー・バストウ）とトキ（高石あかり）らは東京に引っ越していたが、ある人物も一緒だったことにネットも安堵（あんど）した。この日の「ばけばけ」では、雨清水八雲、トキ、司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）、そして勘太と勲という２人の息子も一緒に東京暮らしを始めていた。朝餉では「おはようござい