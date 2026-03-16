日本カーバイド工業が大幅続伸している。前週末１３日の取引終了後に、２６年９月末日時点の株主から株主優待制度を導入すると発表したことが好感されている。毎年３月末日及び９月末日時点で１単元（１００株）以上を保有する株主を対象にデジタルギフト５００円分（年１０００円分）を提供する。 また、２７年３月期から株主還元方針を変更すると発表。現在は配当性向３０％以上をメドとしているが、２７年３月期か