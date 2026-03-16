神戸物産は安い。前週末１３日取引終了後、第１四半期（２５年１１月～２６年１月）連結決算を発表。売上高は１４１５億９８００万円（前年同期比６．９％増）、最終利益は５９億１０００万円（同４４．２％減）だった。主力の業務スーパー事業で新規出店と既存店への商品出荷が好調に推移した。販管費の増加があった一方で価格転嫁や調達先の最適化が奏功し、営業利益段階ではプラスとなったものの、１月末に