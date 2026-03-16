オーバルが３日ぶりに反発している。前週末１３日の取引終了後に、自社株５１８万株（消却前発行済み株数の１９．７９％）を３月３１日付で消却すると発表したことが好材料視されている。消却後の発行済み株数は２１００万株となる。 出所：MINKABU PRESS