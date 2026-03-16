１６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円３０銭前後と前週末１３日の午後５時時点に比べ１２銭程度のドル安・円高で推移している。 １３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円７３銭前後と前日と比べて３８銭程度のドル高・円安で取引を終えた。米国とイスラエルによるイランへの軍事行動が長期化するとの見方が広がり、米原油先物相場はＷＴＩ（ウ