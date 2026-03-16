「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１６日午前１０時現在で任天堂が「売り予想数上昇」１位となっている。 きょうの東京市場で任天堂は売り買い交錯。５日に発売したＮｉｎｔｅｎｄｏＳｗｉｔｃｈ２（ニンテンドースイッチ・ツー）向けソフト「ぽこあポケモン」の世界累計販売本数が発売後４日間で２２０万本を突破したと１２日に発表した。前週は同作のヒットを好感した投資