負傷欠場中のソシエダMF久保建英が15日、オサスナ戦の試合前に『DAZNスペイン』の現地中継に出演し、ジョークを交えながら順調に回復していることを語った。久保は1月18日のバルセロナ戦で左ハムストリングを痛めて離脱を余儀なくされた。ただ久保はこの日、「全体的にはかなり良い感じだよ。しっかり回復するために数日間日本に戻ってから、ここでリハビリ担当の人などとセッションを行っている。それも順調で復帰までの期間