岐阜では、きょう午前、ソメイヨシノの開花が発表されました。観測史上最も早い開花で、高知と並び全国トップタイの早さです。 【写真を見る】【速報】岐阜で桜開花 2023年などと並び観測史上最も早い 高知と並び全国トップタイ 地方気象台が発表 きょう午前、岐阜地方気象台の職員が清水川堤に植えられた、ソメイヨシノの標本木に、花が5輪以上開花しているのを確認しました。 各地の開花予想日 名古屋16日 津24日 平年、去年