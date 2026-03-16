【その他の画像・動画等を元記事で観る】 俳優・山下美月が、『VOCE』5月号の巻頭メイクに登場。今春注目のリップをテーマに、ピンク、ブラウン、グロッシーと、3つのリップルックを披露した。 ■思わず“キュン”としてしまうような愛らしい表情も 撮影が行われたのは、出演ドラマのクランクアップ翌日。疲れにもかかわらず、スタジオに入ると明るい笑顔でスタッフに挨拶し、撮影は和やかな雰囲気でスタート