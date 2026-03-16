もうすぐ新年度・新生活が始まりますね！何かと必要なモノが多くなる時期。そんな時通販が便利ですよね！？今週は、欲しかったものが見つかるかもしれません！日本テレビの通販と言えばお馴染みの「ポシュレ」！この度、あの人気企画の第4弾が放送になります！『超！声優通販バラエティー イケボdeポシュレww』!!今、超人気の声優さんたちが、”自分たちが欲しいモノ”を本気で発案、商品開発、そして、販売するという話題の通販バ