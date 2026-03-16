普段は見られない大阪メトロの裏側を見学できるイベントが行われました。 １５日、大阪メトロが開催したのは「特別列車で行く！秘密のトンネル体験」というイベント。 特別列車は堺市北区にある中百舌鳥検車場を出発。大国町駅となんば駅の間で御堂筋線と四つ橋線を結ぶ連絡線を通過し、大阪市住之江区にある緑木検車場まで走行するルートで、普段、乗客を乗せた列車が通らない場所を走行しました。 「（Ｑどこが