兵庫県丹波市の国道で軽乗用車２台が衝突する事故があり、２人が死亡、１人が重傷です。１５日午後４時前、兵庫県丹波市山南町の国道で「事故をした車が道路をふさいでいる」と１１０番通報がありました。 警察によりますと、現場は片側１車線の国道で、北方向へ進んでいた軽乗用車が中央線をはみ出し、南方向へ進んでいた軽乗用車に衝突したとみられるということです。 この事故で、中央線をはみ出した軽乗用車を運転