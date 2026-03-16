１５日、和歌山県警の警察官の男が女子中学生のスカート内を盗撮しようとした疑いで逮捕されました。 撮影処罰法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、和歌山県警察本部・警務部警務課の警部補・後藤功平容疑者（４７）です。 大阪府警によりますと、後藤容疑者は１５日午後４時過ぎ、大阪市北区の商業施設で女子中学生のスカートの中をスマートフォンで撮影しようとした疑いがもたれています。 巡回し