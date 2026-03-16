昨年12月に死去したゴルフ界のレジェンド、尾崎将司さん（享年78）のお別れの会が16日、都内ホテルで開催された。プロ通算113勝（うちツアー94勝）、賞金王12度という不滅の記録を残し"ジャンボ"の愛称で親しまれた尾崎さんを、400人を超える関係者がしのんだ。会場の祭壇は富士山とゴルフ場をイメージしたもの。右手を掲げる尾崎さんの遺影が中央に飾られた。お別れの会は日本プロゴルフ協会（PGA）と日本ゴルフツアー機構