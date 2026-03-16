野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１５日（日本時間１６日）、米フロリダ州マイアミでドミニカ共和国−アメリカの準決勝が行われている。アメリカのジャッジ（ヤンキース）、ドミニカ共和国のタティス（パドレス）という、メジャーのスーパースター選手が火花を散らすプレーが球場を沸かせた。二回に１点を先制したドミニカ共和国の三回裏の攻撃。二死一塁で走者はタティス。続く２番マルテが右前にクリー