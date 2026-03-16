フジテレビ酒主義久アナウンサー（38）が16日、自身のインスタグラムを更新。結婚を発表した。「お世話になっている皆様へ」と前置きした上で「先日一般企業に勤める方と結婚いたしました」と結婚を発表した。千葉・習志野市出身の酒主アナは早大人間科学部卒業後の12年にフジテレビ入社。同期は久代萌美（退社）、宮澤智アナ。現在は「サン!シャイン」に出演中し、主にスポーツ実況を担当。以下、発表全文。お世話になっている皆