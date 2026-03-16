神奈川県・横浜エリアのJR関内駅前と横浜スタジアム(通称ハマスタ)の間に、大規模複合街区『BASEGATE横浜関内』が3月19日(木)オープンする。この街区の特徴は、2025年に「横浜市認定歴史的建造物」に指定された旧横浜市庁舎行政棟をコアに「新旧融合」の景観を作り、ホテル･ライブビューイングアリーナ･商業･産業振興を一体にした新エリアを成していることだ。BASEGATE横浜関内の旧横浜市庁舎行政棟(ザ レガシー、手前)とタワー棟(