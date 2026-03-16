AlbaLinkは3月13日、「田舎暮らしで大変なことに関する意識調査」の結果を発表した。調査は2026年3月5日〜11日、田舎への移住経験がある人458人(女性275人/男性183人)を対象にインターネットで行われた。○実際に移住してわかった田舎暮らしで大変なこと実際に移住してわかった田舎暮らしで大変なこと田舎への移住経験がある458人に「実際に移住してわかった田舎暮らしで大変なこと」を聞いたところ、1位は「交通の便の悪さ(35.8%)