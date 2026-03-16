オレンジ・レモン・グレープフルーツなどのよく見かけるかんきつ類の多くは、実は「ポメロ」「マンダリン」「シトロン」という3つの祖先的なかんきつ類の交雑から生まれたものだといいます。Joe Laufer氏は、複雑に入り組んだかんきつ類の系譜を普通の家系図ではなく三元プロットで表現し、どの品種が3原種のどれをどの程度受け継いでいるのかをひと目で分かるようにした図「A Ternary Plot of Citrus」を公開しました。A Ternary